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"Челси" хочет купить новую звезду сборной Португалии

Новости футбола Сегодня, 06:54
Фото: твиттер Бенфики Фото: твиттер Бенфики

Несколько европейских клубов проявляют интерес к нападающему “Бенфики” Гонсалу Рамушу после его удачного выступления на чемпионате мира в Катаре.

Одним из кандидатов на футболиста является “Челси”.

По информации Football Insider, боссы “синих” намерены подписать игрока ближайшим летом.

Финансовые детали сделки не разглашаются, но уже точно известно, что лондонский клуб не станет жалеть денег на трансфер.

Интересно, что “Бенфика” и “Челси” сыграют между собой в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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