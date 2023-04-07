"Челси" хочет купить новую звезду сборной Португалии

Несколько европейских клубов проявляют интерес к нападающему “Бенфики” Гонсалу Рамушу после его удачного выступления на чемпионате мира в Катаре.

Одним из кандидатов на футболиста является “Челси”.

По информации Football Insider, боссы “синих” намерены подписать игрока ближайшим летом.

Финансовые детали сделки не разглашаются, но уже точно известно, что лондонский клуб не станет жалеть денег на трансфер.

Интересно, что “Бенфика” и “Челси” сыграют между собой в четвертьфинале Лиги чемпионов.