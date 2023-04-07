"Челси" хочет купить новую звезду сборной Португалии
Новости футбола Сегодня, 06:54
Фото: твиттер Бенфики
Несколько европейских клубов проявляют интерес к нападающему “Бенфики” Гонсалу Рамушу после его удачного выступления на чемпионате мира в Катаре.
Одним из кандидатов на футболиста является “Челси”.
По информации Football Insider, боссы “синих” намерены подписать игрока ближайшим летом.
Финансовые детали сделки не разглашаются, но уже точно известно, что лондонский клуб не станет жалеть денег на трансфер.
Интересно, что “Бенфика” и “Челси” сыграют между собой в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Вчера, 13:12 "Челси" назначил нового главного тренера
Новости футбола 05 апр 2023, 16:59 "Реал" уничтожил "Барселону" в Кубке Испании
Новости футбола 05 апр 2023, 13:15 Месси может согласиться на переход в клуб из Саудовской Аравии
Новости футбола 04 апр 2023, 17:06 Роналду принес "Аль-Насру" крупную победу в чемпионате Саудовской Аравии
Новости футбола 04 апр 2023, 17:01 "Челси" не смог обыграть "Ливерпуль" в матче АПЛ
Новости футбола 04 апр 2023, 16:43 "Бавария" сенсационно вылетела из Кубка Германии
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 09:24 Жоау Канселу может сменить "Баварию" на другой топ-клуб Новости футбола Сегодня, 09:00 Анчелотти ответил на вопрос о возможной работе в "Барселоне" Новости футбола Сегодня, 06:54 "Челси" хочет купить новую звезду сборной Португалии Новости футбола Сегодня, 06:39 Зидан не поедет тренировать в Англию: экс-чемпион мира Пети назвал причину Новости футбола Сегодня, 06:19 Появились подробности переговоров Месси и Хави Новости футбола Сегодня, 06:00 Появились подробности страшного диагноза у Берлускони Новости футбола Сегодня, 05:55 "Ньюкасл" может усилиться игроком сборной Англии Новости футбола Сегодня, 05:38 Футболиста "Анжера" осудили на четыре месяца за сексуальные домогательства Новости футбола Сегодня, 05:17 В Саудовской Аравии продолжают петь оды Роналду Новости футбола Сегодня, 05:00 “Арсенал” нацелился на звезду "Айнтрахта"
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Салернитана - Интер 7 апреля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Милан - Эмполи 7 апреля 2023 года Футбол 08 апр 2023 Прогноз на матч Тоттенхэм - Брайтон 8 апреля 2023 года Футбол 08 апр 2023 Прогноз на матч Вулверхэмптон - Челси 8 апреля 2023 года Футбол 09 апр 2023 Прогноз на матч Боруссия Менхенгладбах - Вольфсбург 9 апреля 2023 года Футбол 09 апр 2023 Прогноз на матч Хоффенхайм - Шальке 9 апреля 2023 года