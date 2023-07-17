"Челси" хочет купить нападающего сборной Франции

Лондонский “Челси” проявляет интерес к нападающему франкфуртского “Айнтрахта” и сборной Франции Рандалю Коло Муани, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, купить игрока будет сложно, так как немецкий клуб хочет получить за него не менее 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что французом также интересуются “Бавария”, “Манчестер Юнайтед”, “Пари Сен-Жермен” и “Тоттенхэм”.

24-летний Коло Муани выступает за “Айнтрахт” с лета 2022 года. Он перешел в немецкий клуб из “Нанта” на правах свободного агента. Всего он провел за “Айнтрахт” 46 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 17 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года.

Коло Муани с 2022 года играет за сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду девять матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Серебряный призер чемпионата мира-2022.