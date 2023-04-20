"Челси" хочет купить Кобеля

Лондонский “Челси” проявляет интерес к вратарю дортмундской “Боруссии” и сборной Швейцарии Грегору Кобелю, сообщает Bild.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе “аристократов” швейцарец может заменить сенегальца Эдуарда Менди, который, скорее всего, будет продан.

В нынешнем сезоне 25-летний Кобель провел за “Боруссию” 29 матчей во всех турнирах и пропустил 32 мяча. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.

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