"Челси" хочет купить хавбека "РБ Лейпциг"
Новости футбола Сегодня, 17:40
Фото: инстаграм Доминика Собослаи/Автор неизвестен
“Челси” проявляет интерес к полузащитнику “РБ Лейпциг” и сборной Венгрии Доминику Собослаи, сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс в своем твиттере.
По сведениям источника, скауты английского клуба наблюдали за игрой хавбека в последних матчах. Стоит отметить, что игроком также интересуются “Атлетико” и “Ньюкасл”. Впрочем, купить футболиста будет нелегко, так как “быки” на данный момент не хотят с ним расставаться.
В нынешнем сезоне 22-летний Собослаи провел за “РБ Лейпциг” 32 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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