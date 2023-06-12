"Челси" хочет купить эквадорского таланта

“Челси” проявляет интерес к полузащитнику “Брайтона” и сборной Эквадора Мойзесу Кайседо, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, лондонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. “Челси” обратил внимание на эквадорца после того, как не удалось купить уругвайского полузащитника Мануэля Угарте, который решил перейти в ПСЖ.

Ранее сообщалось, что “Брайтон” хочет получить за Кайседо не менее 80-90 миллионов евро. Игроком также интересуется “Арсенал”.

В нынешнем сезоне 21-летний Кайседо провел за “Брайтон” 43 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.