"Челси" хочет избавиться от восьми игроков

Лондонский “Челси” намерен избавиться от восьми футболистов в летнее трансферное окно, сообщает Evening Standard.

По сведениям источника, руководство клуба полагает, что нужно уменьшить число игроков с имеющихся 33 до 25. На трансфер могут быть выставлены вратарь Эдуар Менди, полузащитники Рубен Лофтус-Чик, Конор Галлахер, Хаким Зиеш, Матео Ковачич, Мэйсон Маунт и Кристиан Пулишич, а также нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг.

“Челси”, набрав в 27 турах 38 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиге. В Лиге чемпионов “аристократы” дошли до ¼ финала, где сыграют с “Реалом”.

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