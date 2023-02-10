"Челси" хочет избавиться от семи футболистов

Лондонский “Челси” намерен устроить масштабную чистку состава в летнее трансферное окно, сообщает ESPN.

По сведениям источника, английский клуб собирается расстаться с защитником Калиду Кулибали, полузащитниками Матео Ковачичем, Кристианом Пулишичем и Хакимом Зиешем, нападающими Пьером-Эмериком Обамеянгом, Каллумом Хадсоном-Одои и Ромелу Лукаку.

Не исключено, что клуб также могут покинуть полузащитники Нголо Канте и Мэйсон Майнт. Контракт Канте действует до лета 2023 года, соглашение Маунта завершается летом 2024 года.

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