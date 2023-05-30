"Челси" готовит трансферы вратаря и топ-форварда

Руководство "Челси" определилось с несколькими кандидатами на роль основного стража ворот команды в следующем сезоне.

По информации газеты The Guardian, лондонский клуб может приобрести Андре Онана из "Интера", Давида Райя из "Брентфорда" или Эмилиано Мартинеса из "Астон Виллы".

Самый дорого из списка – аргентинец, за которого придется заплатить почти 30 миллионов евро.

Также в клубе уверены, что смогут подписать форварда “Наполи” Виктора Осимхена.