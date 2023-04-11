"Челси" готовит трансфер забивного португальца
Новости футбола Сегодня, 09:28
Фото: твиттер сборной Португалии
По информации портала Football Insider, “Челси” заинтересован в приобретении нападающего “Бенфики” Гонсалу Рамуша.
По данным источника, английский клуб может попытаться купить его в летнее трансферное окно.
На данный момент подробности возможной сделки неизвестны.
В этом сезоне Рамуш провел 37 матчей в различных турнирах, забив 25 голов и отдав десять результативных передач. Также игрок отметился тремя голами и одной результативной передачей в четырех матчах ЧМ-2022.
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