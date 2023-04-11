"Челси" готовит трансфер забивного португальца

По информации портала Football Insider, “Челси” заинтересован в приобретении нападающего “Бенфики” Гонсалу Рамуша.

По данным источника, английский клуб может попытаться купить его в летнее трансферное окно.

На данный момент подробности возможной сделки неизвестны.

В этом сезоне Рамуш провел 37 матчей в различных турнирах, забив 25 голов и отдав десять результативных передач. Также игрок отметился тремя голами и одной результативной передачей в четырех матчах ЧМ-2022.