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"Челси" готовит трансфер одного из самых популярных футболистов мира

Новости футбола Сегодня, 06:00
"Челси" готовит трансфер одного из самых дорогих футболистов мира Фото: твиттер Челси

Лондонский «Челси» серьезно работает на трансферном рынке, чтобы подойти в отличном состоянии к новому сезону.

По данным французской прессы, “пенсионеры” рассматривают возможность подписания нападающего «ПСЖ» Неймара.

Источник отмечает, что для осуществления этой сделки 31-летний бразильский футболист должен выразить желание покинуть клуб из Парижа.

Руководство парижского клуба пока не приняло окончательного решения относительно будущего Неймара, да и сам игрок не говорил о своем желании сменить место работы.

Ранее СМИ писали о том, что если «ПСЖ» продаст Килиана Мбаппе в «Реал», то Неймар останется в парижском клубе. Если же звездный француз проведет следующий сезон в составе «ПСЖ», то бразильский нападающий будет продан.

В ПСЖ считают, что Неймар – проблемный член команды. Помимо непростого характера с ним постоянно возникают проблемы из-за его травм.

В прошлом сезоне Неймар провел 29 матчей, в которых забил 18 голов и сделал 17 результативных передач.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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