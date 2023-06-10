"Челси" готовит новый дорогостоящий трансфер

19-летний полузащитник “Саутгемптона” Ромео Лавиа может перейти в “Челси”.

Как пишет Football.London, переговоры между клубами уже начались.

Источник отмечает, что “синие” готовы заплатить за бельгийского хавбека 50 миллионов фунтов стерлингов (более 58 миллионов евро).

В прошлом сезоне он провел 34 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

По итогам первенства “Саутгемптон” покинул АПЛ.