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“Челси” готовит еще один громкий трансфер

Новости футбола Сегодня, 06:00
“Челси” готовит еще один громкий трансфер Фото: соцсети

Лондонский “Челси” готовит еще один громкий трансфер этим летом.

Команду может пополнить полузащитник сборной Эквадора Мойсес Кайседо из "Брайтона".

Как сообщают источники британского издания The Guardian, громкий переход может состояться уже до конца недели.

Боссы лондонского клуба выразили желание завершить этот трансфер к началу чемпионата и сейчас представители "Челси" делают все возможное, чтобы убедить "Брайтон" отпустить хавбека на "Стэмфорд Бридж".

Ожидается, что за эквадорского футболиста “аристократам” придется заплатить около 100-115 миллионов евро.

В минувшем сезоне Кайседо стал ключевым игроком “Брайтона” и одним из лучших в АПЛ на своей позиции. Всего он провел 43 матча во всех турнирах, забил один гол и сделал одну голевую передачу. Его соглашение истекает в июне 2027 года.

Напомним, что прошлый сезон “Челси” полностью провалил, завершив первенство в АПЛ на 12-й строчке в турнирной таблице. В то же время “Брайтон” на удивление многих сумел пробиться в Лигу Европы и в целом выглядел способным на борьбу за место в Лиге чемпионов.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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