"Челси" готов заплатить почти 70 млн за датского вундеркинда

Лондонский “Челси” проявляет интерес к нападающему бергамской “Аталанты” Расмусу Хойлунду, сообщает Corriere della Sera.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста и готов заплатить за него 68 миллионов евро. Ранее сообщалось, что форвардом также интересуются “Реал” и “Барселона”.

В нынешнем сезоне 20-летний Хойлунд провел за “Аталанту" 28 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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