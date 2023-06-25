"Челси" готов заплатить огромную сумму за сборной Португалии

“Челси” проявляет интерес к вратарю “Порту” и сборной Португалии Диогу Коште, сообщает A Bola.

По сведениям источника, английский клуб хочет приобрести голкипера в летнее трансферное окно и готов заплатить за него полную сумму отступных в размере 75 миллионов евро. Однако, “Челси” намерен заплатить эту сумму тремя платежами по 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что португальцем также интересуется “Манчестер Юнайтед”.

В завершившемся сезоне 23-летний Кошта провел за “Порту” 41 матч во всех турнирах и пропустил 30 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.