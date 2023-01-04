"Челси" готов заплатить огромную сумму за Мудрика

“Челси” намерен перехватить у “Арсенал” полузащитника “Шахтера” Михаила Мудрика, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб может предложить за футболиста 80 миллионов евро. При этом “аристократы” готовы платить украинцу зарплату в размере 7,5 миллионов евро в год. Впрочем, этого предложения может оказаться недостаточно, так как “горняки” хотят получить за игрока около 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 21-летний Мудрик провел за “Шахтер” 18 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2026 года.

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