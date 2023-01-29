"Челси" готов заплатить 120 млн евро за лучшего молодого игрока ЧМ-2022

Лондонский “Челси” намерен приобрести полузащитника лиссабонской “Бенфики” и сборной Аргентины Энцо Фернандеса, сообщает журналист TyC Sports Сезар Луис Мерло в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб готов заплатить за футболиста полную сумму отступных в размере 120 миллионов евро. Впрочем, лондонцы хотят разбить сумму на несколько платежей. Данный вариант не устраивает португальцев, которые хотят получить всю сумму одним платежом.

В нынешнем сезоне 22-летний Фернандес, который был признан лучшим молодым игроком чемпионата мира-2022, провел за “Бенфику” 29 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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