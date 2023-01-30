"Челси" готов улучшить предложение по Энцо Фернандесу
Новости футбола Сегодня, 04:52
Фото: твиттер сборной Аргентины/Автор неизвестен
“Челси” готов улучшить предложение по хавбеку “Бенфики” Энцо Фернандеса.
По данным источника, за аргентинца лондонский клуб готов заплатить свыше 120 млн евро.
При этом “Челси” не будет выплачивать отступные за футболиста, так как это делается одним платежом. Если заплатить всю сумму сразу, то “Челси” нарушит правила финансового фэйр-плей.
Таким образом, “синие” надеются уговорить “Бенфику” продать игрока, выплатив за трансфер всю сумму частями.
Сасько Инга эксперт Dailysports
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