"Челси" готов продать Стерлинга

Лондонский “Челси” может продать нападающего Рахима Стерлинга в зимнее трансферное окно, сообщает Football Insider.

По сведениям источника, английскому клубу необходимо компенсировать затраты на приобретение украинца Михаила Мудрика, который перешел из “Шахтера” за 70+30 миллионов евро. Кроме того, “аристократы” планируют еще несколько трансферов.

Стерлинг перешел в “Челси” летом 2022 года из “Манчестер Сити" за 56 миллионов евро. В нынешнем сезоне 28-летний форвард провел 22 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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