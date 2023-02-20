"Челси" готов продать одну из главных звезд клуба
Новости футбола Сегодня, 09:10
Фото: инстаграм Мэйсона Маунта/Автор неизвестен
Лондонский “Челси” может расстаться с полузащитником Мэйсоном Маунтом, сообщает The Athletic.
По сведениям источника, английский клуб готов выставить футболиста на трансфер, если не сумеет договориться с ним о продлении контракта, который действует до лета 2024 года. Ранее сообщалось, что хавбек требует значительного повышения зарплаты, но клуб не соглашается с этими требованиями.
В нынешнем сезоне 24-летний Маунт провел за “Челси” 31 матч во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач.
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