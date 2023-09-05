Челси готов подписать форварда, которого дисквалифицировали до 2024 года

Лондонский Челси все еще думает над тем, как усилить игру команды в нападении.

Команда крайне неудачно начала новый сезон, добыв лишь одну победу. В четырех матчах чемпионата Англии лондонский клуб забил всего 5 голов и сейчас идет на 12-й строчке в турнирной таблице.

Как сообщает газета Evening Standard, сейчас руководство клуб надеется заключить контракт с игроком на позицию форварда в зимнее трансферное окно. По данным источника, основным кандидатом на эту позицию считается форвард Брентфорда Айван Тони.

Напомним, что весной этого года Тони оказался в центре громкого скандала. Звездный футболист был отстранен от футбола на восемь месяцев из-за нарушения правил о ставках.

Таким образом, в игру он сможет вернуться лишь 16 января, когда истечет его срок дисквалификации.

В прошлом сезоне бомбардир сыграл 35 матчей за Брентфорд во всех турнирах, в которых записал на свой счет 21 гол и сделал пять результативных передач.

Контракт Тони с клубом рассчитан до июня 2025 года.