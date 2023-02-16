"Челси" готов отдать основного хавбека в обмен на Феликса

Лондонский “Челси" намерен сохранить португальского полузащитника Жоау Феликса, который арендован у мадридского “Атлетико”, сообщает Marca.

По сведениям источника, английский клуб не готов платить за футболиста требуемые 100-110 миллионов евро, поэтому хочет снизить цену за счет включения в сделку полузащитника Мэйсона Маунта. Впрочем, “матрасники” на данный момент не слишком заинтересованы в подобном варианте и хотят получить побольше денег.

В нынешнем сезоне 24-летний Маунт провел за “Челси” 30 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач.

23-летний Феликс перешел в “Челси” в зимнее трансферное окно, провел три матча и забил один мяч.

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