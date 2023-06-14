"Челси" готов купить нападающего "Ювентуса" за 80 млн евро

Лондонский “Челси” хочет купить нападающего туринского “Ювентуса” Душана Влаховича, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, английский клуб готов заплатить за футболиста 80 миллионов евро. Также форвардом интересуются “Атлетико” и “Бавария”. “Юве” согласен продать игрока из-за его невысокой результативности.

В нынешнем сезоне 23-летний Влахович провел за “Ювентус” 42 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.