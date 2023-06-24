"Челси" договорился о продаже Калиду Кулибали

Защитник лондонского “Челси” и сборной Сенегала Калиду Кулибали близок к переходу в “Аль-Хилаль”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский и саудовский клуб договорились о переходе игрока. Сумма трансфера не разглашается. Для перехода африканцу осталось пройти медицинское обследование в новом клубе.

В нынешнем сезоне 32-летний Кулибали провел за “Челси” 32 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.