АНГ АНГ
Главная Новости "Челси" договорился о переходе вратаря сборной Испании

"Челси" договорился о переходе вратаря сборной Испании

Новости футбола Сегодня, 14:50
"Челси" договорился о переходе вратаря сборной Испании Фото: инстаграм Роберта Санчеса/Автор неизвестен

Вратарь “Брайтона” и сборной Испании Роберт Санчес перейдет в лондонский “Челси”, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, “аристократы" договорились о переходе голкипера за 23 миллиона евро. Данная сумма может увеличиться еще на шесть миллионов евро за счет бонусов. В ближайшее время испанец пройдет медицинское обследование в “Челси”. Если все будет в порядке, Санчес подпишет с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2029 года. После перехода испанца “Челси” отдаст в аренду 19-летнего вратаря Габриэля Слонину.

Напомним, что ранее “Челси” покинул сенегальский вратарь Эдуар Менди, который перешел в в “Аль-Ахли” из Саудовской Аравии за 18,5 миллионов евро.

25-летний Санчес является воспитанником академии “Брайтона”. Всего он провел за английский клуб 90 матчей во всех турнирах и пропустил 102 гола. Кроме того, в 29 матчах он не пропускал голов. Он также играл на правах аренды за “Форест Грин Роверс” и “Рочдейл".

Санчес с 2021 года играет за сборную Испании. Всего он провел за испанскую национальную команду два матча. В обоих матчах он не пропускал голов.

Напомним, что в прошлом сезоне “Челси” финишировал на 12-м месте в чемпионате Англии. Таким образом, клуб не сумел получить право сыграть в еврокубках в сезоне-2023/2024.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Челси Брайтон Премьер-лига Англия
Популярные новости
Гол Роналду вывел "Аль-Наср" в плей-офф Кубка арабских чемпионов Новости футбола Сегодня, 13:15 Гол Роналду вывел "Аль-Наср" в плей-офф Кубка арабских чемпионов
Джанлуиджи Буффон объявил о завершении футбольной карьеры Новости футбола Вчера, 12:48 Джанлуиджи Буффон объявил о завершении футбольной карьеры
"Шахтер" упустил победу в гостевом матче чемпионата Украины Новости футбола Вчера, 12:31 "Шахтер" упустил победу в гостевом матче чемпионата Украины
"Днепр-1" не сумел попасть в Лигу чемпионов Новости футбола 01 авг 2023, 15:34 "Днепр-1" не сумел попасть в Лигу чемпионов
"Реал" готов продать украинца Андрея Лунина: названа цена Новости футбола 01 авг 2023, 14:55 "Реал" готов продать украинца Андрея Лунина: названа цена
Садио Мане перешел в клуб Криштиану Роналду Новости футбола 01 авг 2023, 14:23 Садио Мане перешел в клуб Криштиану Роналду
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:34 "Барселона" может подписать топ-защитника Новости футбола Сегодня, 16:27 "Милан" может купить опытного защитника "Барселоны" Новости футбола Сегодня, 16:20 Главный тренер ПСЖ может покинуть клуб всего спустя месяц после назначения Новости футбола Сегодня, 16:15 "Ворскла" с позором вылетела из Лиги Конференций Новости футбола Сегодня, 14:50 "Челси" договорился о переходе вратаря сборной Испании Новости футбола Сегодня, 14:21 "Манчестер Юнайтед" может перехватить трансферную цель "Ливерпуля" Новости футбола Сегодня, 13:55 Усман Дембеле перейдет в ПСЖ, но "Барселона" получит только часть суммы трансфера Новости футбола Сегодня, 13:42 Кессье перейдет из "Барселоны" в клуб Криштиану Роналду Новости футбола Сегодня, 13:31 Армянский "Пюник" вышел в 3-й раунд квалификации Лиги Конференций Новости футбола Сегодня, 13:22 ПСЖ хочет арендовать звезду сборной Португалии
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Сан-Лоренсо - Сан-Паулу 3 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Фламенго - Олимпия 3 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 3 августа 2023 года Футбол 04 авг 2023 Прогноз на матч Герта - Веен 4 августа 2023 года Футбол 04 авг 2023 Прогноз на матч Фейеноорд - ПСВ 4 августа 2023 года Футбол 04 авг 2023 Прогноз на матч Стандард Льеж - Рояль Юнион 4 августа 2023 года Футбол 04 авг 2023 Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей - Саутгемптон 4 августа 2023 года Футбол 05 авг 2023 Прогноз на матч Тэгу - Ульсан Хёндэ 5 августа 2023 года Футбол 05 авг 2023 Прогноз на матч Эльверсберг - Ганза 5 августа 2023 года Футбол 05 авг 2023 Прогноз на матч Уотфорд - КПР 5 августа 2023 года