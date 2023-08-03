"Челси" договорился о переходе вратаря сборной Испании

Вратарь “Брайтона” и сборной Испании Роберт Санчес перейдет в лондонский “Челси”, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, “аристократы" договорились о переходе голкипера за 23 миллиона евро. Данная сумма может увеличиться еще на шесть миллионов евро за счет бонусов. В ближайшее время испанец пройдет медицинское обследование в “Челси”. Если все будет в порядке, Санчес подпишет с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2029 года. После перехода испанца “Челси” отдаст в аренду 19-летнего вратаря Габриэля Слонину.

Напомним, что ранее “Челси” покинул сенегальский вратарь Эдуар Менди, который перешел в в “Аль-Ахли” из Саудовской Аравии за 18,5 миллионов евро.

25-летний Санчес является воспитанником академии “Брайтона”. Всего он провел за английский клуб 90 матчей во всех турнирах и пропустил 102 гола. Кроме того, в 29 матчах он не пропускал голов. Он также играл на правах аренды за “Форест Грин Роверс” и “Рочдейл".

Санчес с 2021 года играет за сборную Испании. Всего он провел за испанскую национальную команду два матча. В обоих матчах он не пропускал голов.

Напомним, что в прошлом сезоне “Челси” финишировал на 12-м месте в чемпионате Англии. Таким образом, клуб не сумел получить право сыграть в еврокубках в сезоне-2023/2024.