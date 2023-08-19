"Челси" дал ответ на предложение "Ромы" по трансферу Лукаку

Лондонский “Челси” отказал римской “Роме” на предложение о трансфере нападающего сборной Бельгии Ромелу Лукаку, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям источника, итальянский клуб хотел арендовать футболиста до лета 2024 года, но данный вариант не устроил руководство англичан. Дело в том, что “Челси” хочет только продать форварда в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что Лукаку договорился о переходе в “Ювентус”, но туринский клуб пока не может купить форварда, так как не продал сербского нападающего Душана Влаховича.

Лукаку впервые перешел в “Челси” летом 2011 года из “Андерлехта”. Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. В 2014 году форвард перешел в “Эвертон” за 35 миллионов евро. Летом 2021 года форвард вернулся в “Челси” за 113 миллионов евро. Всего он провел за лондонский клуб 59 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал три результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.

В прошлом сезоне 30-летний Лукаку на правах аренды играл за “Интер”. Он провел за миланский клуб 37 матчей, забил 14 голов и отдал семь результативных передач.