Челси – Брентфорд: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ
Сегодня состоится второй матч десятого тура Английской Премьер-лиги. Челси на «Стемфорд Бридж» примет в гостях Брентфорд.
Старт сезона у «пенсионеров» оказался не самым успешным и в первых шести матчах они смогли одержать лишь одну победу. Но сейчас, вроде, клуб северного Лондона сумела выйти в привычный стиль и в последних трех турах одержали две победы и почти сумели выбороть победу над вице-чемпионом Англии – Арсеналом, но на последних матчах пропустили два гола и матч закончился вничью. Двенадцать очков у Челси пока дают им лишь десятое место.
Брентфорду, который всего третий сезон выступает в высшем дивизионе Англии, в прошлом сезоне не хватило всего двух очков до зоны еврокубков. В текущем розыгрыше «пчелы» играют менее стабильно. Сыграв в ничью с Тоттенхэмом и Кристал Пэлас, они проиграли Эвертону и расписали мировую с Борнмутом. В итоге десять очков и четырнадцатое место в Премьер-лиге.
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Матч между Челси и Брентфордом состоится в субботу, 28 октября, в 13:30 по среднеевропейскому времени. Ниже мы подготовили для вас информацию, где вы можете увидеть этот матч в вашей стране.
- Армения - Setanta Sports 1
- Азербайджан - Setanta Sports 1
- Грузия - Setanta Sports Georgia
- Израиль - Sport 1
- Казахстан - Setanta Sports 1
- Кыргызстан - Setanta Sports 1
- Латвия - Viaplay Latvia, Setanta Sports 1
- Литва - Viaplay Lithuania, Setanta Sports 1
- Молдова - Setanta Sports 1
- Польша - Viaplay Poland
- Таджикистан - Setanta Sports 1
- Туркменистан - Setanta Sports 1
- Украина –Setanta SportUkraine
- Узбекистан - Setanta Sports 1
- Эстония - Viaplay Estonia, Setanta Sports 1