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Челси – Брентфорд: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ

Новости футбола Сегодня, 18:16
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Челси – Брентфорд: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ Челси – Брентфорд: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ

Сегодня состоится второй матч десятого тура Английской Премьер-лиги. Челси на «Стемфорд Бридж» примет в гостях Брентфорд.

Старт сезона у «пенсионеров» оказался не самым успешным и в первых шести матчах они смогли одержать лишь одну победу. Но сейчас, вроде, клуб северного Лондона сумела выйти в привычный стиль и в последних трех турах одержали две победы и почти сумели выбороть победу над вице-чемпионом Англии – Арсеналом, но на последних матчах пропустили два гола и матч закончился вничью. Двенадцать очков у Челси пока дают им лишь десятое место.

Брентфорду, который всего третий сезон выступает в высшем дивизионе Англии, в прошлом сезоне не хватило всего двух очков до зоны еврокубков. В текущем розыгрыше «пчелы» играют менее стабильно. Сыграв в ничью с Тоттенхэмом и Кристал Пэлас, они проиграли Эвертону и расписали мировую с Борнмутом. В итоге десять очков и четырнадцатое место в Премьер-лиге.

Матч между Челси и Брентфордом состоится в субботу, 28 октября, в 13:30 по среднеевропейскому времени. Ниже мы подготовили для вас информацию, где вы можете увидеть этот матч в вашей стране.

  • Армения - Setanta Sports 1
  • Азербайджан - Setanta Sports 1
  • Грузия - Setanta Sports Georgia
  • Израиль - Sport 1
  • Казахстан - Setanta Sports 1
  • Кыргызстан - Setanta Sports 1
  • Латвия - Viaplay Latvia, Setanta Sports 1
  • Литва - Viaplay Lithuania, Setanta Sports 1
  • Молдова - Setanta Sports 1
  • Польша - Viaplay Poland
  • Таджикистан - Setanta Sports 1
  • Туркменистан - Setanta Sports 1
  • Украина –Setanta SportUkraine
  • Узбекистан - Setanta Sports 1
  • Эстония - Viaplay Estonia, Setanta Sports 1
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