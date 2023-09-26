Челси - Брайтон: где и когда смотреть онлайн матч Кубка английской лиги
Новости футбола Сегодня, 03:56
Фото: chelseafc.com / Автор неизвестен
На этой неделе английские клубы сыграют матчи третьего раунда Кубка лиги. Одним из самых интригующих противостояний будет битва Челси против Брайтон энд Хоув Альбион. “Синие” очень плохо начали текущий сезон, а Брайтон стал одним из открытий нового чемпионата АПЛ. Однако раньше времени списывать со счетов хозяев не стоит, ведь это Кубок - турнир, в котором возможны любые сенсации.
Матч между Челси и Брайтоном состоится в среду, 27 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по среднеевропейскому времени.
Dailysports подготовил для вас информацию, где можно увидеть этот матч - ищите свою страну в списке ниже.
- Армения - Setanta Sports 1
- Азербайджан - Setanta Sports 1
- Беларусь - Setanta Sports 1
- Грузия - Setanta Sports 1
- Израиль - Sport 4
- Казахстан - Setanta Sports 1
- Кыргызстан - Setanta Sports 1
- Латвия - Viaplay Latvia, Setanta Sports 1
- Литва - Viaplay Lithuania, Setanta Sports 1
- Молдова - Setanta Sports 1
- Польша - Viaplay Poland
- Таджикистан - Setanta Sports 1
- Туркменистан - Setanta Sports 1
- Украина - Setanta Sports Ukraine
- Узбекистан - Setanta Sports 1
- Эстония - Viaplay Estonia, Setanta Sports 1
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