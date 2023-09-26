Челси - Брайтон: где и когда смотреть онлайн матч Кубка английской лиги

На этой неделе английские клубы сыграют матчи третьего раунда Кубка лиги. Одним из самых интригующих противостояний будет битва Челси против Брайтон энд Хоув Альбион. “Синие” очень плохо начали текущий сезон, а Брайтон стал одним из открытий нового чемпионата АПЛ. Однако раньше времени списывать со счетов хозяев не стоит, ведь это Кубок - турнир, в котором возможны любые сенсации.

Матч между Челси и Брайтоном состоится в среду, 27 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по среднеевропейскому времени.

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