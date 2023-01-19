"Челси" близок к трансферу вингера ПСВ

Английский полузащитник ПСВ Нони Мадуэке близок к переходу в “Челси”, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб заплатит за футболиста порядка 35 миллионов евро. Ожидается, что в ближайшее время хавбек пройдет медицинское обследование.

В нынешнем сезоне 20-летний Мадуэке провел за ПСВ девять матчей и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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