"Челси" близок к трансферу форварда сборной Португалии

Нападающий мадридского “Атлетико” и сборной Португалии Жоау Феликс перейдет в лондонский “Челси”, сообщает журналист Дэвид Орнштейн в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб договорился о полугодовой аренде футболиста за 11 миллионов евро. В борьбе за португальца “аристократы” опередили “Арсенал” и “Манчестер Юнайтед”.

В нынешнем сезоне 23-летний Феликс провел за “Атлетико” 20 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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