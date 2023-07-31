"Челси" близок к покупке защитника сборной Франции

Защитник “Монако” и сборной Франции Аксель Дисаси близок к переходу в лондонский “Челси”, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, английский клуб договорился о переходе футболиста. Сумма трансфера составит 45 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на несколько миллионов евро за счет бонусов. В составе “Челси” Дисаси заменит своего соотечественника Уэсли Фофана, который получил тяжелую травму колена и выбыл из строя на длительный срок.

Ранее сообщалось, что Дисаси входит в сферу интересов “Манчестер Юнайтед” и “Ньюкасла”.

25-летний Дисаси выступает за “Монако” с 2020 года. Он перешел в клуб из “Реймса”. Сумма трансфера составила 13 миллионов евро. Всего Дисаси сыграл за монегасков 129 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года. Ранее он также играл за “Париж”.

Дисаси с 2022 играет за сборную Франции. Всего за французскую национальную команду он сыграл четыре матча, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи. Финалист чемпионата мира 2022 года в Катаре.