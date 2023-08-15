"Челси" близок к покупке талантливого французского полузащитника

Полузащитник “Кристал Пэлас” и молодежной сборной Франции Майкл Олисе близок к переходу в “Челси”, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, “аристократы” уведомили “орлов” о готовности полностью выплатить сумму отступных за футболиста в размере 41 миллиона евро. Таким образом, для завершения трансфера французу осталось пройти медицинское обследование. Ранее “Челси” согласовал с игроком условия личного контракта. В борьбе за Олисе “Челси” опередил “Манчестер Сити” и “Пари Сен-Жермен”.

21-летний Олисе выступает за “Кристал Пэлас” с 2021 года. Он перешел в лондонский клуб из “Рединга”. Сумма трансфера составила 9,3 миллионов евро. Всего он провел за “Кристал Пэлас” 71 матч во всех турнирах, забил шесть голов и отдал 19 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.

Олисе с 2022 года играет за молодежную сборную Франции. Всего он провел за французскую команду семь матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу, а также получил одну желтую карточку.

Напомним, что “Челси” в прошлом сезоне финишировал на 12-м месте в чемпионате Англии.