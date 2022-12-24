"Челси" близок к покупке таланта "Монако" за 35 млн евро

“Челси” ведет переговоры о покупке защитника “Монако” Бенуа Бадиашиле в зимнее трансферное окно, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, английский клуб в ближайшее время может приобрести футболиста за 35 миллионов ерво.

В нынешнем сезоне 21-летний Бадиашиле провел за “Монако” 16 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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