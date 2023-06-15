"Челси" близок к покупке лидера "Брайтона"

Полузащитник “Брайтона” и сборной Эквадора Мойзес Кайседо близок к переходу в “Челси”, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист согласился перейти в лондонский клуб. При этом “аристократам” нужно еще договориться по сумме трансфера, которая, по разным данным, может составить от 70 до 90 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 21-летний Кайседо провел за “Брайтон” 43 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.