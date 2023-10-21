Челси - Арсенал: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ

Челси за последние полтора года закрепился в умах многих как команда, которая не борется за еврокубки. Однако в сентябре “синие” выиграли три матча подряд и, похоже, готовы вернуться к борьбе за топ-места. Арсенал на данный момент занимает третье место и может по итогам тура выйти даже в лидеры. Но для этого кроме своей победы нужно также потеря очков Тоттенхэмом в понедельник.

Матч между Челси и Арсеналом состоится в субботу, 21 октября, и начнется в 18:30 по центральноевропейскому времени.

Ниже мы подготовили для вас информацию, где можно увидеть этот матч.