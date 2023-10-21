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Челси - Арсенал: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ

Новости футбола Сегодня, 10:16
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Челси - Арсенал: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ Фото: chelseafc.com / Автор неизвестен

Челси за последние полтора года закрепился в умах многих как команда, которая не борется за еврокубки. Однако в сентябре “синие” выиграли три матча подряд и, похоже, готовы вернуться к борьбе за топ-места. Арсенал на данный момент занимает третье место и может по итогам тура выйти даже в лидеры. Но для этого кроме своей победы нужно также потеря очков Тоттенхэмом в понедельник.

Матч между Челси и Арсеналом состоится в субботу, 21 октября, и начнется в 18:30 по центральноевропейскому времени.

Ниже мы подготовили для вас информацию, где можно увидеть этот матч.

  • Армения - Setanta Sports 1, Fast Sports
  • Азербайджан - Setanta Sports 1
  • Грузия - Setanta Sports 1
  • Израиль - Sport 1
  • Казахстан - Setanta Sports 1
  • Кыргызстан - Setanta Sports 1
  • Латвия - Viaplay Latvia, Setanta Sports 1
  • Литва - Viaplay Lithuania, Setanta Sports 1
  • Молдова - Setanta Sports 1
  • Польша - Viaplay Poland
  • Таджикистан - Setanta Sports 1
  • Туркменистан - Setanta Sports 1
  • Украина - OTT Setanta Sports
  • Узбекистан - Setanta Sports 1
  • Эстония - Viaplay Estonia, Setanta Sports 1
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