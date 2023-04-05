Чеферин переизбран на должность президента УЕФА

На 47-м конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Лиссабоне Александер Чеферин был переизбран на должность президента организации.

Он пробудет в должности минимум до 2027 года.

Отметим, что Чеферин - единственный кандидат. Он получил единогласную поддержку на выборах.

После переизбрания футбольный чиновник заявил, что для него большая честь и ответственность занимать эту должность.

Напомним, что словенец занимает пост главы УЕФА с 2016 года.