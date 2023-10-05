Чайки вырвали ничью во Франции. Оценки игроков за матч Лиги Европы Марсель – Брайтон
Новости футбола Сегодня, 15:37
ФОТО: Mike Hewitt
5 октября состоялся матч 2-го тура Лиги Европы в группе В между клубами Марсель (Франция) и Брайтон (Англия). Игра завершилась со счетом 2:2.
Брайтон отыгрался с 0:2 против Марселя. Английская команда уступала с разницей в 2 мяча до 55-й минуты, однако вначале голом отметился Паскаль Гросс, а на 88-й Жоао Педро вырвал ничью для своей команды.
После завершения матча статистический портал WhoScored выставил игрокам оценки. Лучшим был признан защитник Марселя Мемба. Он получил 8.0 баллов.
Наивысшую оценку в составе Брайтона получил Каору Митома (7.4), на счету которого 1 ассист.
Худшим игроком встречи стал Льюс Данк (5.6).
Оценки игроков за матч Марсель - Брайтон - 2:2
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