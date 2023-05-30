Бускетс задумался о тренерской карьере

Полузащитник “Барселоны” Серхио Бускетс готовится к переходу на тренерскую работу.

Сам 34-летний футболист пока не собирается завершать карьеру, а в конце этого сезона сменит клуб.

По словам опытного игрока, его привлекает идея тренерской и хотел бы получить тренерскую лицензию.

Испанец уверен в том, что у него есть знания, необходимые для этой области. При этом Бускетс признался, что управление 25 игроками со своими проблемами и характером было бы самым сложным аспектом работы.