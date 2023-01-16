Бускетс вышел на 3-е место по числу трофеев в "Барселоне"

Полузащитник “Барселоны” Серхио Бускетс вышел на третье место по числу трофеев, завоеванных в составе каталонского клуба.

Благодаря победе в финале Суперкубка Испании над “Реалом” (3:1) количество трофеев хавбека увеличилось до 31. Он всего на один титул уступает бывшему полузащитнику каталонцев Андресу Иньесте (32). Лидером является экс-форвард “Барсы” Лионель Месси (37).

34-летний Бускетс выступает за “Барселону” с 2008 года. 8-кратный чемпион Испании, 7-кратный обладатель Кубка Испании, 7-кратный обладатель Суперкубка Испании, 3-кратный победитель Лиги чемпионов, 3-кратный обладатель Суперкубка УЕФА, 3-кратный победитель клубного чемпионата мира. Стоит отметить, что хавбек также становился чемпионом мира и Европы в составе сборной Испании.

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