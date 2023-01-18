Бускетс получил выгодное предложение от клуба Роналду
Новости футбола Сегодня, 13:30
Фото: инстаграм Серхио Бускетса/Автор неизвестен
“Аль-Наср” проявляет интерес к полузащитнику “Барселоны” Серхио Бускетсу, сообщает Diario Sport.
По сведениям источника, саудовский клуб предложил футболиста 20 миллионов евро в год. Хавбек пока не дал ответа, но стороны ведут переговоры. “Аль-Наср” надеется заполучить игрока бесплатно, так как его контракт с каталонцами истекает летом 2023 года.
В нынешнем сезоне 34-летний Бускетс провел за “Барселону” 21 матч во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал один голевой пас.
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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