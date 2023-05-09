Бускетс определился со своим будущим в "Барселоне"

Полузащитник “Барселоны” Серджи Бускетс принял решение покинуть клуб, сообщает журналист Marca Луис Рохо в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист перейдет в саудовский “Аль-Хилаль”, который предложил ему втрое больше денег, чем каталонский клуб. Хавбек сменит клуб бесплатно, так как его контракт с каталонцами истекает летом 2023 года.

В нынешнем сезоне 34-летний Бускетс провел за “Барселону” 39 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал четыре результативные передачи.

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