Бускетс может завершить карьеру в сборной Испании

Полузащитник сборной Испании и каталонской “Барселоны” Серхио Бускетс может завершить карьеру в национальной команде.

Как пишет источник, до вылета с ЧМ-2022 у Бускетса были планы поиграть за испанцев в Лиге наций, но после смены главного тренера он близок к тому, чтобы покинуть национальную команду.

Отметим, что Бускетс - капитан сборной Испании.

В Катаре хавбек повторил достижения Икера Касильяса и Серхио Рамоса по играм за сборную на ЧМ. Все они провели по 17 матчей.