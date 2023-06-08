Бускетс может воссоединиться с Месси в США

Полузащитник “Барселоны” Серхио Бускетс может перейти в “Интер Майами”, сообщает ESPN.

По сведениям источника, футболист провел переговоры с американским клубом. На решение испанца может повлиять тот факт, что ранее в “Интер Майами” согласился перейти его бывший одноклубник по каталонскому клубу Лионель Месси. При этом у Бускетса также есть предложения от “Аль-Насра” и “Аль-Хилаля” из Саудовской Аравии. Саудовские клубы готовы предложить ему более высокую зарплату.

Напомним, что 34-летний Бускетс принял решение покинуть “Барселону” летом. В нынешнем сезоне он провел за клуб 42 матча во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал четыре результативные передачи.