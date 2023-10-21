Букмекеры и эксперты утверждают, что Месси получит свой 8-й Золотой мяч

Уже меньше чем через 2 недели мир получит обладателя Золотого мяча 2023 года (фактически предыдущего сезона после смены структуры вручения). Церемония награждения состоится 30 октября в Париже. Организаторы, вероятнее всего, уже знают победителя – сама награда почти готова, возможно даже с выгравированным именем.

И, кажется, в этом году снова будет без интриги. Испанское издание Sport.es утверждает, что свою 8-ю награду в карьере выиграет 36-летний нападающий Интера Майами Лионель Месси, летом покинувший ПСЖ. Таким образом, он станет первым игроком не из европейской команды, кому France Football вручит Золотой мяч.

Отмечается, что большой вес имеет золото сборной Аргентины на ЧМ-2022, где Лионель был признан лучшим игроком турнира. Все футбольные порталы и эксперты прогнозируют победу аргентинца, не давая шансов его главному конкуренту – форварду Манчестер Сити Эрлингу Холанду.

На Лео ставят и букмекеры. В разных компаниях коэффициент его триумфа колеблется в пределах 1.1-1.5, на Холанда – от 5.0.

Таким образом, Месси обновит собственный рекорд – 5 Золотых мячей Лео получил до 2015-го, еще 3 будет с 2019-го (то есть после перерыва в 3 года). Ближайший преследователь – Криштиану Роналду с 5, далее – по 3 у Мишеля Платини, Иоганна Кройффа и Марко ван Бастена.

Ранее мы сообщали, что думает Гвардиола по поводу вречения этой награды.