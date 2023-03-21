Буффон рассказал о несостоявшемся переходе в "Барселону"

Вратарь “Пармы” Джанлуиджи Буффон рассказал, что в 2001 году он мог перейти в “Барселону”.

“Ювентус” – это клуб, который помог мне достичь определенного уровня. Это лучший выбор, который я мог сделать. Присоединиться к “Юве” меня убедили мой отец и агент. В тот момент мной также интересовались “Рома” и “Барселона". Я думал о переходе в “Барсу”. В “Ювентусе” мне пришлось осваиваться 5-6 месяцев. Впрочем, я больше нигде не видел такого менталитета и профессионализма", – сказал Буффон в интервью Bobo TV.

Буффон перешел в “Ювентус” из “Пармы” за 53 миллиона евро. В 2018 году он на правах свободного агента перешел в ПСЖ. Спустя год голкипер бесплатно вернулся в “Ювентус”. С 2021 года он вновь играет за “Парму”. В нынешнем сезоне 45-летний голкипер провел 12 матчей и пропустил 18 голов.

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