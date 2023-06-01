Буффон получил травму перед важнейшим матчем

Легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон, выступающий за “Парму”, получил травму.

Он рискует не сыграть в ответном матче плей-офф за выход в Серию А, в котором его команда борется с “Кальяри”.

В первой игре, которая завершилась победой “Пармы” со счетом 3:2, опытный голкипер попросил замену после первого тайма.

Итальянское новостное агентство ITASportPress заверяет, что Буффон не сможет сыграть в субботу.