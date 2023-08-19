Буффон назвал лучшего вратаря мира

Легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон не считает себя лучшим вратарем в истории футбола.

По словам звездного итальянца, он благодарен за такое мнение со стороны футбольной общественности, но признал, что не может согласиться с этим утверждением.

“Лучшим вратарем всех времен является Икер Касильяс из Испании, который играл за самый звездный клуб в Европе и имел успехи как в клубе, так и в национальной сборной”, - сказал он.

Ранее стало известно, что Буффон объявил о завершении своей футбольной карьеры.

Свой длинный путь в мировом футболе Буффон начинал с академии "Пармы" после чего выступал за клуб с 1995 по 2001 год.

После ухода из “Пармы” он перебрался в "Ювентус", где провел 17 лет, прежде чем перейти в "ПСЖ". Проведя два сезона во французском чемпионате Буффон вернулся в "Ювентус" и в 2021 году перешел в "Парму".

В составе "Ювентуса" Буффон выигрывал чемпионат Италии 10 раз. Также пять раз он поднимал над головой Кубок страны и шесть раз Суперкубок.

В 2006 году Буффон стал чемпионом мира в составе сборной Италии.