Буффон назвал главную ошибку в своей карьере
Новости футбола Сегодня, 10:37
Фото: твиттер Пармы
Голкипер итальянской "Пармы" Джанлуиджи Буффон назвал ошибкой свой уход из ПСЖ.
По словам опытного футболиста, во Франции он имел лучший опыт в своей карьере.
Бывший голкипер “Ювентуса” и сборной Италии признал, что игра за парижан была наиболее позитивным опытом в его жизни, так как команда была технически сильнее большинства других команд.
По словам Буффона, ради ухода из клуба о также отказался от возможности заработать 10 миллионов евро.
Напомним, что итальянец играл во Франции в сезоне 2018/2019 и провел за ПСЖ 25 матчей.
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