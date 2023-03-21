Буффон назвал главную ошибку в своей карьере

Голкипер итальянской "Пармы" Джанлуиджи Буффон назвал ошибкой свой уход из ПСЖ.

По словам опытного футболиста, во Франции он имел лучший опыт в своей карьере.

Бывший голкипер “Ювентуса” и сборной Италии признал, что игра за парижан была наиболее позитивным опытом в его жизни, так как команда была технически сильнее большинства других команд.

По словам Буффона, ради ухода из клуба о также отказался от возможности заработать 10 миллионов евро.

Напомним, что итальянец играл во Франции в сезоне 2018/2019 и провел за ПСЖ 25 матчей.