Будущий тренер ПСЖ поставил ультиматум Неймару

Луис Энрике, который может стать новым тренером ПСЖ, по телефону поговорил с форвардом парижан Неймаром.

Как пишет источник, специалист потребовал от бразильца безупречного образа жизни, как на поле, так и за его пределами.

Он сообщил футболисту, что хотел бы сохранить его в составе, но если нападающий захочет покинуть клуб, тренер не будет возражать.

Энрике дал понять, что не собирается удерживать ни одного игрока в клубе, если тот захочет уйти.