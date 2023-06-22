Будущий тренер ПСЖ поставил ультиматум Неймару
Новости футбола Сегодня, 05:44
Фото: твиттер ПСЖ
Луис Энрике, который может стать новым тренером ПСЖ, по телефону поговорил с форвардом парижан Неймаром.
Как пишет источник, специалист потребовал от бразильца безупречного образа жизни, как на поле, так и за его пределами.
Он сообщил футболисту, что хотел бы сохранить его в составе, но если нападающий захочет покинуть клуб, тренер не будет возражать.
Энрике дал понять, что не собирается удерживать ни одного игрока в клубе, если тот захочет уйти.
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