Будущее Месси становится все более туманным

Нападающий сборной Аргентины и ПСЖ Лионель Месси пока не определился с будущим своей карьеры.

По данным СМИ, аргентинец привлек внимание клубов из США и Саудовской Аравии, а также "Барселоны".

Однако, по данным портала Goal.com, переговоры с ним ведет лишь один клуб - это ПСЖ.

Руководство парижского клуба предложило Месси новый контракт, поскольку срок действия текущего соглашения истекает в конце сезона 2022/2023.

В этом сезоне Лионель провел 23 матча в Лиге 1, в которых забил 13 голов и отдал 13 голевых передач.