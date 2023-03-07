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Будущее Анчелотти в "Реале" остается под большим вопросом

Новости футбола Сегодня, 10:40
Фото: твиттер Реала/Автор неизвестен Фото: твиттер Реала/Автор неизвестен

Наставник “Реала” Карло Анчелотти может лишиться должности даже в том случае, если команда возьмет трофеи.

Как пишет источник, тренер в последнее время выглядит обеспокоенным и раздраженным.

Его раздражает отсутствие единства в раздевалке и это одна из причин того, что атмосфера в команде испортилась.

В то же время в сборной Бразилии внимательно следят за ситуацией с итальянским тренером, который может получить место в команде.

Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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